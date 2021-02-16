Amasya'da eğitime bir günlük kar engeli

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda ve kurslarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat 2021 Salı günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Dersler uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” ifadelerini yer aldı.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları bildirildi.