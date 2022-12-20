Amasya'da eğitime özel takip sistemi

Amasya'da öğrencilerin ders notları, sınav puanları, okulların performansı ve eğitim yatırımları gibi başlıkların anlık takibinin yapılıp analiz sonuçlarının elde edildiği Amasya Takip Sistemi (ATS) hayata geçirildi.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin kendi imkanlarıyla oluşturduğu ATS adlı web uygulamasıyla verilerin analizi, öğrencilerin katıldıkları LGS, YKS gibi sınavlarda geriye dönük 3 ve 5 yıllık sonuçlarının kıyaslamalarının yapılması, hedeflerle karşılaştırılmasının yanı sıra derslik ile eğitim yatırımlarına ilişkin eylem planlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Eğitim süreçlerinin planlandığı, izlendiği, takip edilerek değerlendirildiği sistem üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Çalışmalar tek bir sistemde harmanlandı. İnşaat emlaktan hayat boyuna, ar-ge çalışmalarındaki verilere kadar tüm birimleri tek modülde toplayan başka uygulama örneği görmedik” dedi.

İl genelindeki eğitim yöneticilerinin de katılımıyla sistemin tanıtımının yapıldığı toplantıda günümüzde dijitalleşen dünyada verilere anında ulaşılıp değerlendirilmesinin önemine değinen Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, çıkan sonuçların çözümü noktasında bu sistemin faydalarının görüleceğine inandığını söyledi. Vali Masatlı, sistemin hayata geçirilmesini sağlayan yetkililer ve ekibe teşekkür etti.