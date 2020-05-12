Amasya'da eğlence sokakta, vatandaşlar balkonda

Merkeze bağlı Hacılar Meydanı Mahallesi'nde 156 yıllık gelenek olan Amasya bandosu vatandaşlara mini konser verirken, üstü açık otobüs üzerinden Amasya Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve çeşitli ezgilerin seslendirildi. Vatandaşların evlerinin balkonlarından büyük bir katılım ile eşlik ettiği etkinlikte ayrıca meddah gösterileri, Karagöz ile Hacivat gösterisi sergilendi. Etkinlik boyunca mahalledeki evlere, ramazan simidi, pamuk şeker ikram edildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Türkiye'de ilk defa şenliklerle duyulmamış, görülmemiş, belki de hayal edilmemiş şenlik yapıyoruz. Sebebi de şudur işte; 1,5 ay bir zaman oluyor, belki biraz daha geçiyor tahmin ediyorum. Vatandaşlarımız evlerden çıkmadılar, zaman zaman devlet büyüklerimizin uyarıları oldu. Bu işteki konunun erbaplarının uyarıları oldu. Sağlık konusunda ki sayın bakanımız ve yerel yetkililerimizin uyarıları oldu. Bizde onların uyarılarını vatandaşlarımıza tekraren anlatmaya çalıştık. Aman ha dedik evimizden çıkmayalım, yeter ki siz evinizden çıkmayın, siz ne isterseniz biz o hizmeti yapmaya talibiz. Evlerinde sıkıldılar, ne yaptık orkestra ekibimizi aldık, mahallelere gittik. Şarkılar, türküler, Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Musikisi, orta oyunları, simitler, elmalar, pamuk şekerler, şerbetler dağıttık. Vatandaşımızı, mahallelerimizi birer saat de olsa eğlendiriyoruz. Amasya'mızın her mahallesine gidip, onları ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızla hemhal olup, hem onların dertlerini dinleyeceğiz hem de biraz da olsa onları günün yorgunluğundan yani stresinden uzak tutacağız. Bu arada da şerbetlerimizle, pamuk şekerlerimizle geçmişimizi hatırlatıyoruz. Bandomuz mahalle aralarında dolanıyor. Ben Amasya'nın gözünde bir ışık görüyorum, bir mutluluk görüyorum, onların teşekkürlerini alıyorum. Hasetten bende onlara teşekkür ediyorum. Şunun şurasında az bir zaman kaldı, onlara söylediğimiz gibi diyoruz ki, evinde kal Amasya'm, evinde kal Türkiye'm, ufukta ışık görünmüştür, biraz daha sabretmek gerekir diyorum.” dedi.

Amasya Belediyesi'nin ramazan etkinliği 10 mahalle ve 20 ayrı noktada devam edecek..