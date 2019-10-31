Amasya'da ev yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merzifon ilçesi Kara Mustafa Paşa köyünde Mehmet Yüce'ye ait müstakil evde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekilerin durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.