İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da ev yangını

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.



Merzifon ilçesi Mahsen Mahallesi'nde Erhan Ç.'ye ait iki katlı müstakil binanın giriş katında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekilerin durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine giden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.