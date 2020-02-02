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Amasya'da ev yangını

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatı katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatı katı yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Hacı Abdullah Kışlasında Salih Kaya'ya ait 3 katlı evin çatısında çıkan yangına Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek, yangını söndürdü.


Çıkış sebebi belli olmayan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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