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Amasya'da ev yangını

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre, Akören köyünde Ahmet Göcekci'ye ait evde iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın anında evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmaları önlerken iki katlı ahşap ev kullanılamaz haline geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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