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Amasya'da ev yangını

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan ev yangınında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan ev yangınında bir ev kullanılamaz hale geldi.


İlçeye bağlı Yenidere köyünde Siyami Ünal'a ait iki katlı betonarme evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların görüp jandarma ve itfaiyeye haber vermesi sonucu Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü.


Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken ayrıca 3 ton buğday ve 50 kilo bamya yandı.

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