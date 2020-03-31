Amasya'da evde kalanlara maske

Amasya'da Sağlık Bakanlığı onaylı kumaşlar ile, Amasya'da bir tekstil fabrikası maske için üretime başladı.

Fabrikayı ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasya'ya 700 bin adetlik maske diktiriyoruz. Bu maskelerin ana maliyeti sıfırdır. Tamamen bir kardeşimizin kumaş hediyesidir. Fabrikayı da rica ederek Osman Eken kardeşimize açtırdık. Nasip olursa nisan sonuna kadar elimizde 700 bin maskemiz olacak. Hazırlanan maskeleri İsteyen kurum ve kuruluşlara verebiliriz. Evinde kalan vatandaşlarımıza dağıtım yapacağız” dedi.

Fabrika sahibi Osman Eken ise, "Şu an 15-20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. 10 bin civarı bir kapasitemiz var ama bugün başladık, alt yapıyı kurduk. Kapasiteyi her türlü geliştirebiliriz, 20 bin yapabiliriz, 30 bin yapabiliriz. Maske dikerken de çalışan işçi arkadaşlarımızın sağlığını koruyoruz. Çalışanlarımızı 1 metrenin üzerinde 3-4 metreye yakın aralıklarla çalıştırıyoruz. Hepsi eldivenli, maskeli bir şekilde Amasyalının ihtiyacı olan maskeyi burada imal ediyorlar. Sağlık bakanlığı onaylı kumaşlar, makinelerden geçirilerek hem steril hale getiriyor hem de katlanarak üretime hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Başkan Sarı, sosyal mesafeyi koruyarak basın mensuplarına maske dağıttı.