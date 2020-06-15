İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da fabrika inşaatında göçük: 4 işçi yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, ETAŞ Et Entegre Tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada beton dökümü sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada ahşap iskele çöktü. İnşaatta çalışan 4 işçi göçük altında kaldı. Suluova ve Amasya İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.