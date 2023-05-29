İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amasya'da fabrikada yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 işçi, kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen 8 işçi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözlem altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.