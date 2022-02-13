Amasya'da ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali'

Efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in diyarı Amasya'da Amasya Belediyesi tarafından ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlendi.

Aynı zamanda 14 Şubat 1075'te fethinin yıldönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılıp rengarenk süslenen şehirde Yeşilırmak kenarında kurulan 14 Şubat temalı fotoğraf çekim alanlarında çok sayıda vatandaş fotoğraf çektirdi. Şehzadeler Gezi Yolu'nda yerel sanatçılar tarafından konserler verildi.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Derya Uluğ hayranlarıyla buluştu. Derya Uluğ, 25 binden fazla kişinin izlediği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Uluğ, sahnede minik hayranıyla da bir süre dans etti.

Amasya'nın dünyaca ünlü efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in diyarı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Başkan Sarı, bir sonraki festivale 50 bine yakın kişinin katılmasını istediklerini belirtti. Aşk ve sevgi temaları ile bilinen 14 Şubat'ın kimileri için aşkın kutlandığı, kimileri için ise aile bireylerine ya da sevdiklerine sevgilerini gösterdikleri bir gün olduğunu anlatan Mehmet Sarı, “Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. Biz de bu şehre uygun bir etkinlik düzenledik” dedi.

Festival kapsamında evliliklerinde 40 yılı dolduran 40 çift için özel kahvaltı programı düzenlendi. Belediye Başkanı Sarı, çiftlerle sohbet ederek hayatlarında mutluluk diledi. Sarı, eşi Fatma Sarı'nın da yer aldığı programda pasta kesilmesinin ardından konuklarına hediyeler verdi. Konuklardan Hakime Sayın, “İki yıldır evden hiçbir yere çıkamıyordum. Eğlendik, güldük. Başkanımızın daveti bizi çok sevindirdi” şeklinde konuştu.