Amasya'da fiyat artışları mercek altında

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan yeni korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli dezenfekte ürünlerinde ortaya çıkabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşların ürünlere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde talep gören söz konusu ürünlerin eski ve yeni satış fiyatları kontrol edilerek denetim sonuçları işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı'na iletiliyor. Uygunsuzluk tespit edilen firmalara adli takibat ve idari para cezaları uygulanıyor.

Vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na, 'Haksız Fiyat Artışı (HFA)' mobil uygulamasına ya da Ticaret İl Müdürlüğü'nün telefonuna iletmeleri gerektiği belirtildi.