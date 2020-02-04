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Amasya'da fotoğraf sergisi

Amasya’da "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Amasya'da "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.


4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflarının sergilendiği "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'in katılımıyla açıldı.


Amasya'da bir alış veriş merkezinde kurulan stantla vatandaşlara kanserden korunma ve kanserde erken teşhis hakkında bilgiler verildi.

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