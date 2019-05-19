Amasya'da Galatasaray bayramı

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesinin ardından Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda Galatasaraylılar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaray taraftarları davul zurna eşliğinde marşlar söyleyerek, tezahüratlar yaparak şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonluk kutlamalarına bazı vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturarak katıldı. Minik Galatasaray taraftarı Çınar Berk Öztürk, “Mutluyum, şampiyon Galatasaray” derken, Oğuzhan Turna: “Çok mutluyum, hak ettik kazandık. Buralara kadar geldik. Güzelce kutluyoruz, eğleniyoruz” dedi.

Taraftarlardan Onur Çöm de, “32 yaşındayım yaklaşık 15 şampiyonluk gördüm. Mayıs ayında Galatasaray'la yazı tura bile atılmaz, bunu herkes bilecek. Bu böyle bilinsin. 4 yaşında kızım var, üçüncü şampiyonluğu. Bir çoğundan fazla şampiyonluk gördü” dedi. Ahmet Gürgen, “Allaha şükür iyi ki Galatasaraylıyım. Babamdan da Allah razı olsun bana bu Galatasarlılığı aşıladığı için. Mayıslar bizimdir, önce onu bir söyleyeyim. Galatasaray'la Mayıs ayında yazı tura bile atılmaz. Bu şampiyonluk ayrıca TFF ve 17 takımada gitsin. Bütün Galatasaraylı ağabeylerimi, kardeşlerimi kutluyorum. Bileğimizin hakkıyla söke söke aldık bu şampiyonluğu, en büyük Cimbom” diye konuştu.

Amasya Yavuz Selim Meydanındaki kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti.