Amasya'da gıda denetimleri

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda olup Amasya'da 2019 yılında toplam 3 bin 444 işletmede 6 bin 507 denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

Bu yıl da 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Amasya merkez ve ilçelerinde 6 farklı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerine 33 kontrol görevlisi tarafından 6 gün içerisinde 471 denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan denetimler hakkında şu bilgileri verdi:

“17 Şubat'ta süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri, takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerine 13 denetim yapılmış olup denetimler olumlu sonuçlandı. 18 Şubat'ta et ve et ürünleri üreten iş yerlerine 9 denetim yapılmış, 1 denetim olumsuz 8 denetim olumlu sonuçlandı. 19 Şubat'ta ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işyerlerine 47 denetim yapılmış, 2 denetim olumsuz 45 denetim olumlu sonuçlandı. 20 Şubat'ta kasap ve şarküteri ile bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, aktarlar, market, büfe vb. iş yerlerine 162 adet denetim yapılmış, 6 denetim olumsuz 156 denetim olumlu sonuçlanmıştır. 21 Şubat'ta okul kantin ve yemekhanelerine 42 denetim yapılmış, 1 denetim olumsuz 41 denetim olumlu sonuçlandı. 22 Şubat'ta lokanta-restoran, dönerci, fastfood vb. toplu tüketim yerlerine 198 denetim yapılmış, 5 denetim olumsuz 193 denetim olumlu sonuçlandı. Denetim seferberliği kapsamında olumsuz sonuçlanan denetimlerde işletmelere süre verilmiş olup süre bitiminde işletmelere tekrar denetim yapılacak. Bununla birlikte denetimlerde 16 numune alınmış, 2 numune olumlu sonuçlanmış 14 numune ise henüz sonuçlanmadı. Denetim seferberliği kapsamında işletmelere yapılan denetimlerde verilen süre ve analiz sonuçlarının tamamlanmasını müteakip 5996 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak. Ayrıca denetimler yıl boyunca devam edecek olup tüketiciler gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na yapabilecekler.”