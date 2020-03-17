Amasya'da günlük 60 ton çiğ süt toplandı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üye üreticilerinin şubat ayı içinde işletmelerinde üretmiş oldukları çiğ sütler, köy merkezleri ve 5 ilçede bulunan ana merkezlerde süt soğutma tanklarında toplanarak günlük 60 ton süt toplandı ve süt sanayisine gönderildi.

Süt üreticileri tarafından Amasya genelinde 125 adet bulan süt evlerine sabah ve akşam üretmiş oldukları çiğ sütler, bu merkezlere teslim ederek hızlıca soğutulması sağlanıyor. Ayrıca toplanan sütlerin Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Amasya Toklucak ve Göynücek ana merkezlerde bulunan laboratuvarlarda tüm kalite kontrolleri yapılarak sevkiyatları gerçekleştiriliyor.

Üretilen sütler yerel ve ulusal bazda süt sanayisine ulaşırken yine birliğin Amesia markasında ihtiyaç olan miktar kadar süt ürünleri yapılıyor ve tüketicilerin beğenisine sunuluyor.