İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da Güvenli Eğitim Uygulaması

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim Uygulaması” yaptı.


Türkiye geneli Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 5 aşamalı olarak, Amasya'da 51 ekip ve 164 personelin katılımı ile yapılan uygulama ve kontrollerde 135 okul çevresi, 187 umuma açık yer denetlenirken, toplamda bin 67 şahsın GBT kontrolü yapıldı.


1 iş yeri hakkında sigara kanununa muhalefetten, 1 iş yerine de kimlik bildiriminde bulunmadığından tutanak tanzim edilirken, 1 şahsa kabahatler kanunu (5326 SKM) 39. maddeden idari işlem yapıldı.


Trafik yönünden yapılan kontrollerde 182 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 4 okul servis aracı sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 2 bin 882 TL trafik para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.