Amasya'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 2 haftalığına kapatıldı

Amasya'daki canlı hayvan pazarının iki ilçede hayvanlarda görüldüğü bildirilen şap hastalığı nedeniyle 2 hafta süreyle tedbir amaçlı kapatıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili Amasya Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuru yapıldı.

Duyuruda, “Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerimizde şap hastalığının çıkması sebebiyle enfeksiyon yayılma zincirini kırmak ve salgınların önüne geçmek için biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanması nedeni ile hayvan pazarımız 2 hafta süre ile kapalıdır” ifadelerine yer verildi.