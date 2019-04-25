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Amasya'da hüsn-i hat ve tezhip sergisi açıldı

Amasya’da Milli Mücadelenin ve Amasya Tamiminin yayınlanışının 100.

Amasya'da Milli Mücadelenin ve Amasya Tamiminin yayınlanışının 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Hüsn-i Hat ve Tezhip sergisi açıldı.


Amasya Halk Eğitim Merkezi tarafından Şehzadeler Gezi Yolunda düzenlenen serginin açılışını Vali Dr. Osman Varol ile Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ve eser sahipleri yaptı.


Sergiyi dolaşan Vali Varol, eserler hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna ile sanatçılardan bilgi aldı.

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