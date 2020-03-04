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Amasya'da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

Amasya’da, İdlib’de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Sultan II.

Amasya'da, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Sultan II. Bayezid Camisi'nde mevlid okutuldu.


Amasya Valiliği'nin organize ettiği programa, Vali Dr. Osman Varol, il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden güvenlik güçleri için ellerin semaya kalktığı programın sonunda ülkenin bekası ile Suriye'de ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

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