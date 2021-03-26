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Amasya'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan İstanbul yönüne giden Hasan Kaya (42) yönetimindeki 58 TZ 239 plakalı hafif ticari araç, Gümüşhacıköy Keltepe mevkisinde Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 07 ACF 343 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz, otomobildeki eniştesi Akif (32), ablası Sümeyye (25), yeğenleri Miray (3), Hilal Cömert (1), diğer aracın şoförü ile yanındaki Recep (28) ve Fadime Kaya yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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