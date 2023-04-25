Amasya'da iki kütüphane ve caminin açılışı yapıldı

Amasya'da iki kütüphane binası ve restorasyonu tamamlanan bir caminin açılışı törenlerle yapıldı.

Gümüşhacıköy ve Suluova ilçe halk kütüphaneleri ile yaptırılan restorasyon sonrası yeniden ibadete sunulan Merzifon Çay Camii'nin açılışları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, diğer yetkililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Son dönemde ve cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı bu yıl kütüphanecilik alanında çok sayıda yatırımın gerçekleştiğine değinen Bakan Yardımcısı Çam, “Ülkemizin dört bir köşesinde çok güzel kütüphaneler kuruldu. İllerimizde, ilçelerimizde genişleyerek gidiyor” dedi. Kütüphane ve kitapların Türk İslam medeniyeti açısından önemine işaret eden Serdar Çam, “Kütüphaneler medeniyetimizin, geçmişten gelen tüm zenginliklerimizin geleceğe aktarılması noktasında önemli bir merkez” şeklinde konuştu.

Çay Camii'nin restorasyonunu beğenen Çam, "Bu camide emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çay Camisi bizlere Balkanları, Anadolu'nun maneviyatını anlatıyor. Bu eser, Balkanların yansıması Anadolu'nun irfanı" ifadelerini kullandı.