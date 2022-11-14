Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Amasya-Samsun karayolu üzeri Çeltek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kurnaz yönetimindeki 05 ER 378 plakalı otomobil, Gökay Göğebakan yönetimindeki 01 UK 075 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Göğebakan'ın yanındaki Hatice Kızıkoğlu da yaralandı.

Acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.