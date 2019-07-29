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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Ahmet Üstün (49) yönetimindeki 06 BGK 695 plakalı otomobil, Güngör Çapkın (60) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürüleri Ahmet Üstün ve Güngör Çapkın ile Metehan Üstün (18) ve Recep Kartal (46) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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