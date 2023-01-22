İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Amasya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Latif Ö. yönetimindeki 42 AEF 904 plakalı otomobil, Ferhatarası mevkisinde kavşaktan dönmek üzereyken arkadan gelen Yusuf K. idaresindeki 05 RC 766 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücülerin yanı sıra Fatma G ile diğer araçtaki Ayşen Ö ve Aynur Ö.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.