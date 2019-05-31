İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Saadettin Şahin'in kullandığı 05 AJ 392 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kurt idaresindeki 05 T 0018 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Aysel Şahin, Soner Şahin, Hanife Çimen, Maide Köroğlu ve Bediha Çimen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.