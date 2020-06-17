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Amasya'da ikinci dolu afeti

Amasya’nın Taşova ilçesi Destek köyünü 5 gün aranın ardından ikinci kez dolu vurdu.

Amasya'nın Taşova ilçesi Destek köyünü 5 gün aranın ardından ikinci kez dolu vurdu.



Taşova ilçesi Destek köyünde 12 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 15 dakika süren dolu yağışı köyde bulunan tarım alanlarına zarar vermişti. Bugün akşam saatlerinde de 30 dakika süren ve ara ara devam eden dolu yağışı Destek köyünde bulunan tarım alanlarındaki zararı daha da artırdı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde daha önce dolunun vurduğu köydeki tarım ürünlerinin tamamen yerle birleştiği görülüyor.


Vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

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