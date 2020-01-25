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Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Amasya’da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Dr.

Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.


Büyük Amasya Otelde düzenlenen toplantıda Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri yer aldı. 2019 yılında sunulan hizmetler ve bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, ildeki kamu kurumlarının vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma sorumluluğu ile uyumla iş birliği içerisinde çalıştığını belirtti.


Vali Varol, hizmetleri çözüm ve memnuniyet odaklı sunmak ile vatandaşla devlet arasındaki bağın daha da güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu prensiplere dikkat edilmesini istedi.


Yapılan değerlendirmeler ile görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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