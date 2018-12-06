Amasya'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Amasya'da jandarma ekiplerinin il genelindeki sorumluluk alanlarında okul servislerine yönelik yaptığı denetlemede trafik yönünden kusurlu görülen 6 okul servisinin sürücüsüne ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Amasya İl Jandarma Komutanlığının ‘Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' adlı uygulaması kapsamında okul ve kurs binalarının önleri ile park ve bahçeleri dolaşan ekipler il genelinde de servislere yönelik yol uygulaması düzenledi.

127 personelin katılımıyla düzenlenen denetimlerde 636 şahıs ve 253 aracın sorgusu yapılırken trafik yönünden kusurlu görülen 6 servisin sürücüsü hakkında toplam bin 156 TL işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.