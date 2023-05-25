Amasya'da jandarmadan kaçak elektronik sigara operasyonu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'de satışı yasak olan kaçak elektronik sigaralardan satmaya çalıştığı belirlenen bir kişiyi yakaladı. Operasyonda 88 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu M.S isimli şahsın çanta içerisinde taşıdığı kaçak elektronik sigaraları Amasya il merkezinde satacağı bilgisi alındı. Fiziki takibe alınmış olup Hacılar Meydanı Mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Çantada yapılan aramada çeşitli markalarda 88 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.