Amasya'da jandarmadan operasyon, 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

Amasya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 141 bin makaron, 73 kilogram tütün ve çok sayıda nargile malzemesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Suluova ile Merzifon ilçelerinde Ç.İ'ye ait depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede satışa hazır 73 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 141 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı), 96 çeşitli ebatlarda nargile, bin 840 sipsi, 4 elektronik nargile, 180 nargile hortumu, 2 cam şişe içinde nargile tütünü, 2 bin 100 boş sigara paketi, 575 sigara filtresi, 126 paket cinsel güç artırıcı ürünler, 15 bitkisel macun, 33 çeşitli markalarda bandrolsüz puro, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 70 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Ç.İ. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.