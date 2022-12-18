İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amasya'da jandarmanın operasyonunda bin288 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin288 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin288 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu temin ettikleri uyuşturucu hapları Amasya il merkezine getirerek satış yapacakları bilgisi edinilen K.K ve Y.Y takibe alındı. Kiraladıkları apartta yapılan aramada bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen nakit para bulunarak el konuldu.


Gözaltına alınıp işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.