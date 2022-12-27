Amasya'da kadın kooperatifi sayısı 1'den 11'e yükseldi

Amasya'da devletin desteğini ardına alan kadınların el ele verip cesaretle üretime geçtiği çalışmalar meyvelerini verdi. Kentteki kadın kooperatifi sayısı son iki yılda hızla artarak 1'den 11'e yükseldi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kendilerine olan güveni boşa çıkarmamak için büyük hedefler hayal eden kadınların kurduğu bu kooperatiflere toplamda 4 milyon TL'den fazla destek sağlandığını açıkladı.

Kooperatiflerin büyümesi ve gelişmesi için Amasya Valiliği'nin öncülüğünde birçok proje hayata geçirildi. Makine ve ekipman desteğinin sağlandığı kooperatiflere ayrıca kullanılmayan okul ve kamu binaları da tahsis edilirken meyve kurutma tesisi de kullanıma sunuldu.

Emine Erdoğan'ın himayesindeki seferberlik olumlu sonuçlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kadınların eğitimi, iş hayatına atılmaları ve kadın kooperatifçiliğinin gelişmesine yönelik başlatılan seferberlik Amasya'da da olumlu sonuçlar verdi. Sayıları hızla artan kooperatiflerinin ciddi gelişim gösterdiğini belirten Vali Masatlı, “Sürekli destek olunmuş, çalışmaları takip edilmiş ve devlet destek ve hibelerinden en üst seviyede faydalanabilmeleri amacıyla kooperatiflerin ihtiyaçları doğrultusunda Valilik AB Proje Ofisi tarafından destek projeleri hazırlanmıştır. Şu an itibarıyla kadın kooperatiflerimiz kendi kendine yetebilen ve ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satabilen bir hale gelmiştir” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi başlıklı 2,5 Milyon TL bütçeli proje ile Amasya ili merkez ve ilçelerinde kadın istihdamının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Mustafa Masatlı, “Kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesini sağlamak, kadınların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve il genelinde profesyonel yönetim, üretim ve pazarlama anlayışına sahip, iş birliği içerisinde çalışan, model bir kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile kadın kooperatiflerimize mantı işleme tesisi, süt işleme tesisi, bakliyat eleme tesisi, unlu mamuller tesisi, meyve ve sebze kurutma tesisi desteği verilerek üretim kapasitelerinin artması sağlanmıştır” diye konuştu.

“Devletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız”

Kadın kooperatiflerinin yöneticileri de sağlanan destekten oldukça memnun. Toprak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, “Genellikle evhanımları olarak yola çıkmıştık. Hepimizin de imkanları kısıtlıydı. Şimdi seri üretim yapabilen her türlü makine teçhizatımız var. Devletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu. Faaliyetlerini sürekli takip edip katkı sağlayan Vali Masatlı'nın başlattığı coğrafi işaret atağında da kooperatiflerin üretebileceği ürünlere öncelik verildiğini hatırlatan Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt da, bu durumdan kadınların, şehrin ve ülke ekonomisinin kazandığını söyledi. Bozkurt, kadınlara destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a şükranların sundu.

“Allah devletimize zeval vermesin”

Unlu mamuller ve gıda alanındaki üretimlerinin giderek güçlenmesinin istihdama da yansıdığını ve üyelerinin yanı sıra 12 kadına da iş fırsatı sunmanın mutluluğunu yaşayan Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Başkanı Canan Oral ise, “Kooperatifimizi var gücümüzle daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Devletimiz bizlerin ayakta durmasını sağladı. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.