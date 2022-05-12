İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Amasya’da kamyonetin çaptığı 80 yaşındaki Nurdane Çam hayatını kaybetti.

Amasya'da kamyonetin çaptığı 80 yaşındaki Nurdane Çam hayatını kaybetti.


Kaza, Göllü Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 05 ACD 718 plakalı kamyonet sokakta geri geri manevra yaptığı esnada yolda yaya olarak yürüyen Nurdane Çam'a çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri geldi.


Hayatını kaybettiği belirlenen Çam'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü ise karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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