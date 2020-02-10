Amasya'da kar küreme çalışmaları

Amasya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Amasya Belediyesi, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.