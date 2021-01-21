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Amasya'da kar sevinci

Amasya’da karda çocuklar bidonla kaydı, koyunların geçişi güzel görüntüler oluşturdu.

Amasya'da karda çocuklar bidonla kaydı, koyunların geçişi güzel görüntüler oluşturdu.


Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde yağan kar güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklar bidonlarla kaydı, koyunların kar altında geçişi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Bidonla kayan çocuklardan Eren Koca, “Kar çok güzel yağdı, biz de kayarak keyfini çıkarıyoruz" dedi.


Çocuklar çok mutlu olduklarını hep bir ağızdan bağırarak ifade etti.

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