Amasya'da kent turizmi çalıştayı yapıldı

Amasya'da turizm alanında yapılan proje ve çalışmaların sektör temsilcileriyle değerlendirilmesi amacıyla kent turizmi çalıştayı yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, “Kültür ve turizm alanında ise çok geniş bir yelpazeye yayılan projelerimizle Amasya'nın potansiyelini tam olarak kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası çalışmalarında Amasya Belediyesi ile işbirliği içerisinde büyük mesafe kat ettiklerini belirten Vali Masatlı, “Sofular Mahallesindeki tarihi dokunun turizme kazandırılması için çalışmalarımız da devam etmektedir. Ayrıca tarihi yapılarımızın bilgilendirme tabelaları ve turizm danışma ofisimiz de bu sezon misafirlerimize hizmet verecektir. Turizmde çeşitliliği artırmak adına özellikle Boraboy gölünün yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Yine Kılıçaslan İlkokulu olarak bilinen tarihi yapıyı Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezi olarak işlevsel hale getireceğiz. Bu merkezle birlikte hem unutulmaya yüz tutmuş sanatlar canlanacak, hem de sanatsal eğitim ve istihdama katkı sunulacaktır” diye konuştu.

Halk Kütüphanesinin Saraydüzü Kışla Binası içinde oluşturulan modern bir ortama taşınacağına değinen Vali Masatlı, “Sultan Bayezid Külliyesi içerisinde yer alan Yazma Eserler Kütüphanemizin ise restorasyonunu yaparak araştırmacıların, akademisyenlerin ve tarih meraklılarının hizmetine sunacağız. Son olarak eski askerli şubesi arazisi içinde bulunan ve tarihi kayıtları mevcut olmayan anonim türbeyi restorasyondan geçirerek tekrar ihya etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında kente gelen turist sayısının ortalama yüzde 40 düşerken, otel doluluk oranlarının yüzde 20'nin altına inip müze ziyaretçi sayılarının ise yüzde 70 oranında azaldığını hatırlatıp turizm sektörünün taleplerinin önemsediklerine değinen Masatlı, “2021 yılında alınan önlemlerle ve denetlemelerle sektör yavaş yavaş toparlanmaya başlamış ve özellikle 2020 sonunda en alt seviyelere inen turist sayılarımız gün geçtikçe yükselmeye başlamıştır. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında otellerimiz, işletmelerimiz ve müzelerimizde aldığımız titiz önlemlerle turizm sezonuna hazır şekilde misafirlerini beklemektedir. Ülkemiz korona virüsle mücadelede üç şiddetli dalga yaşamıştır. Bu süreçte devletimizin aldığı etkili tedbirler sayesinde sağlıkla ilgili önemli bir sıkıntı yaşamadık. Aşılamada ise ilimiz daima ülkemizde ilk sıralarda yer aldı. Dün ise Sağlık Bakanlığımızın bizim için belirlediği aşılama sayısı 6000 olmasına rağmen bu rakamın yüzde 25 üzerine çıkarak 7500 vatandaşımızı aşıladık. Sizlerin de çalışanlarınızı aşı olma konusunda teşvik etmeniz sürece olumlu katkı sağlayacaktır. Sizlerin bu toplantıda ifade edeceğiniz hususlar bizler için kıymetlidir. Sizlerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilmek için ilgili tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalışacaktır. Hepinize turizm sezonunda bereketli bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“AMASYA'MIZI DÜNYAYA ENTEGRE EDECEĞİZ”

Belediye Başkan Mehmet Sarı da, "Amasya'mızı dünyaya entegre edeceğiz" sözünü hatırlatarak yurtdışında turizm fuarlarında Amasya'nın tanıtılması gerektiğini söyledi. Başkan Sarı, 5 yıldızlı otel projesi ile yabancı turistleri çekeceklerini, teleferik, tramvay projesi ile Amasya'nın turistlerin geçerken uğranacak şehir olarak değil de gezilip konaklanacak bir şehir olacağını vurguladı.

İl Kültür Turizm Müdürü Bilal Eken ise etnografya müzesinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ayrıca şehri tanıtım için güzel bir rehber hazırladıklarını dile getirdi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Turizm Derneği Başkanı Saime Çoban ile diğer yetkililerin de yer aldığı toplantıda turizm işletmesi yetkilileri istek, talep, şikayet ve önerilerini aktardı.