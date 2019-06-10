Amasya'da kiraz hasadı başladı

Türkiye'nin kiraz cenneti Amasya'da hasat başladı. Dolu yağışından kaynaklı rekolte düşse de üretici hasattan memnun kalıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinin Alpaslan köyünde kiraz üretimi yapan Alpay Celep, "Geçen ay etkili olan dolu, kiraza zarar verdi. Yüzde 30-40 zarar olan yerler var ama hasattan memnunuz" dedi.

İlaçlaması, sulaması, budaması gibi işlemleri bulunan kiraz üretiminin zor bir iş olduğunu dile getiren Celep, “Şehzadeler diyarı Amasya'da önceden en çok misket elma üretiliyordu ama şu anda kiraza yönelme var. Karadeniz'in kiraz talebinin neredeyse tamamını Amasya karşılıyor" diye konuştu.

Celep, sezon başında kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan kirazın bugünlerde 3-4 liradan satıldığını sözlerine ekledi.