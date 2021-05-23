İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü

Amasya’da tek katlı bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, yan tarafında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'da tek katlı bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, yan tarafında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesi Hacıhayta Mahallesi Tarlalar Sokak'ta Metin Kasapoğlu'na ait tek katlı evin kömürlük kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğü sardı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.