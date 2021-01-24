İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da korkutan ev yangında alevler çatıyı sardı

Amasya’da bir köyde tek katlı evde yangın çıktı.

Amasya'da bir köyde tek katlı evde yangın çıktı. Evin çatısını saran alevleri yangına müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde geç saatlerde Mustafa Kula'ya ait evin dışındaki kalorifer kazanı alev aldı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İlk müdahaleyi yapmaya çalışan köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.