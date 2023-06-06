İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da korkutan heyelan kamerada

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde çam ağaçlarıyla kaplı alanda heyelan meydana geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde çam ağaçlarıyla kaplı alanda heyelan meydana geldi. Vatandaşları korkutan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Şehrin dört bir yanında etkili olan kuvvetli sağanak sürerken Gökpınar köyünde toprağın ve ağaçların sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden endişelenen köy muhtarı Metin Şahin, “İnşallah daha fazlası olmaz” dedi.


Aynı köyde iki hafta önce de heyelan yaşanmıştı.

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