Amasya'da kuşlar ve sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Türkiye genelinde kuraklığın en fazla hissedildiği kentlerin başında gelen Amasya'da etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü.

Suluova Belediyesi ve Milli Parklar Amasya Şubesi yetkilileri yol kenarlarında, boş alanlarda sokak hayvanları ile kuşların beslenmeleri için yiyecek bıraktı. Yaklaşık 6 aydır beklenen yağışların düşmediği için kent genelinde kuraklığın etkili olduğunu vurgulayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kar yağışıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi. Başkan Üçok, “Meteorolojinin verilerinde de Türkiye'nin en kurak yeri olarak Amasya'mız gösteriliyordu. Hamdolsun. Yağışla birlikte her yer bembeyaz oldu” dedi.

Dağıtım faaliyetlerine de katılan Üçok, arazilerin karla kaplandığı için yol kenarlarına inen kuşlar ve sokak hayvanlarının bu günlerde de unutulmaması gerektiğine değindi.

Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürü Kemal Kartal da kış sezonu boyunca doğadaki canlıların beslenmesine yönelik faaliyetlere devam edeceklerini ifade etti.