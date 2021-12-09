Amasya'da kütüphanesiz okulların masa ve kitaplıkları meslek lisesi öğrencilerinden

Amasya'da kütüphanesi bulunmayan 91 okulda oluşturulan kütüphanelerin masa ve kitaplıklarının üretimini meslek lisesi öğrencileri yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında ay sonuna kadar il genelindeki bütün okullarda modern bir kütüphanenin bulunması amaçlanıyor.

Kent merkezindeki kütüphanelerinin ihtiyacı olan masa ve kitaplıkların üretimini mobilya atölyesinde sürdürüp okullarda montaj yapıldığını belirten Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Şişik, “Öğrencilerimiz üretim sonucu maddi kazançta elde ediyorlar. Geçen ay her biri 2 bin liradan fazla kazandı. Esas amacımız öğrendiklerini uyguladıkça kazanç elde etmeleridir” dedi.

Mobilya bölümü öğretmeni Şükrü Özel de 13 öğrencinin üretim ve montajda görev yaparak deneyim kazandıklarını anlattı. Ömer Faruk Kıcır ise öğrenci arkadaşlarına bol bol kitap okumalarını tavsiye ettiğini söyledi.