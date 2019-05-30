Amasya'da Mesai Dışı Sağlık Hizmet Birimi kurulacak

Öner Nergiz, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve yoğunluğu azaltmak için Mesai Dışı Sağlık Hizmet Birimi kuracaklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “İlimiz coğrafi yapısı nedeniyle il merkezi nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına hitap eden bölgenin tam ortasında bulunan Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğine başvurmakta olan vatandaş yoğunluğunu azaltmak ve hastalarımıza daha etkin ve verimli hizmet sunabilmek adına 'Mesai Dışı Sağlık Hizmet Birimi' kurulması ihtiyacı tespit edilmiştir. Mesai günlerinde saat 16.00-24.00 arasında, mesai günleri dışında 08.00-24.00 saatleri arasında; muayene, enjeksiyon, pansuman, basit müdahale, müşahede, röntgen, temel laboratuvar ve reçete hizmetlerinin sunulacağı Mesai Dışı Sağlık Hizmet Biriminin 17 Haziran Pazartesi günü faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Ekim ayına kadar bu şekilde devamı, akabinde çalışmaların tamamlanması ile hafta sonları 24 saat hizmet verecek şekilde planlanmaktadır" dedi.