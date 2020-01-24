Amasya'da meslek liselerinden 3,2 milyonluk katkı

Dr. İlker Kösterelioğlu, meslek liselerinin 2019 yılında döner sermaye kapsamında 3 milyon 254 bin 960 TL katkı sağladığını açıkladı.

Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu yaptığı açıklamada, "İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 27 okulda 5 bin 891 öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Bu kurumların döner sermaye çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 3 milyon 254 bin 960,94 TL ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisine yapılan bu katkıyı ileriki yıllarda artırmak için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.