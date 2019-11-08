Amasya'da modern şehir kütüphanesi projesi hayata geçiyor

Tarihin birçok döneminde ilim ve irfan şehri olarak anılan Amasya'da günümüzde eksikliği hissedilen ve müze ile Millet Kıraathanesi işlevine de sahip olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek modern şehir kütüphanesi projesi hayata geçiyor.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile kütüphanenin inşa edileceği alanda incelemede bulundu.

7 gün 24 saat boyunca hizmet sunacak kütüphanenin günümüzün modern ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde oluşturulacağını belirten Vali Varol, içerisinde genç ve çocuklara yönelik eğitim sınıfları, hat, tezhip, el sanatları galerileri, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, okuma salonları, sergi alanı, konferans salonu, cep sineması gibi çeşitli bölüm ile donatılar bulunacak şekilde planlandığını ifade etti.

Projenin üzerinde bir yıldan fazla süredir çalışıldığını anımsatan Vali Varol, geçmişte Anadolu'nun Oxford'u diye anılan ilim ve irfan şehri kente yakışacak bir kütüphanenin ortaya çıkması için gayret gösterdiklerini vurgulayarak hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

İncelemeye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ile İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ve diğer yetkililer de katıldı.