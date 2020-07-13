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Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde motosikletlerin kilitlerini kırarak çalan şahıs, Tokat’ta yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletlerin kilitlerini kırarak çalan şahıs, Tokat'ta yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a Tokat'ın Niksar ilçesinden gelen İ.K (19) 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çaldı.


Olay üzerine bir operasyon başlatan Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı İ.K.'yı takip etti.


Merzifon'a Niksar ilçesinden gelip 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çalıp yine Niksar'a götüren İ.K., asayiş ekiplerince Niksar'da yakalandı.


Merzifon'a getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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