İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Amasya’da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Amasya'da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sevincer köyünde yaşayan Hüseyin Erdoğan'ın evinin mutfak kısmına yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanın yerini tespit ederek bulunduğu yerden çıkardı.


Erdoğan, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek itfaiye çalışanlarına teşekkür etti. Yılan, itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.