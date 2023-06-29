Amasya'da nehir kenarına kenevir eken 2 şahıs yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak kıyısındaki hazine arazisine kenevir ektikleri belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 11 kilo 550 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum üzerine alanda yapılan incelemede 11 kilo 550 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler M.C ve Ş.Ü gözaltına alındı.

Yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan şahısların tutuklanarak Amasya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.